بوتين وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بياناً مشتركاً سيصدر بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في سوريا، سيمنح "أملاً جديداً" للمنطقة.

وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيرُه التركي رجب طيب أردوغان، لقاء قمة في مدينة "سوتشي" الروسية، للتباحث بشأن مستقبل محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكان أردوغان يتحدث مع الصحفيين قبل محادثات مع نظيره الروسي في منتجع سوتشي الروسي بالبحر الأسود. ولم يكشف عما سيتضمنه البيان المشترك.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن لقاء أردوغان يأتي في إطار الجهود المكثفة الرامية لحل الأزمة السورية.

وبحسب الوكالة، سيكون لقاء أردوغان وبوتين في سوتشي، اللقاء الثنائي الرابع بين الرئيسين منذ مطلع العام الجاري.

وقبل أيام شهدت عدة مناطق في إدلب مظاهرات حاشدة ضد النظام السوري، وتدعو المجتمع الدولي إلى لجم أي هجوم عسكري على إدلب التي تحتضن آلاف النازحين من مناطق سورية مختلفة.

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