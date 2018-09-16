الأردن يركز على الجانب الأمني لفتح الحدود مع سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت المملكة الأردنية أنها تعطي أولوية للجانب الأمني عند دراسة إعادة فتح الحدود والمعابر مع سوريا.



وعقدت لجنة فنية أردنية سورية اجتماعاً الأربعاء الماضي، للتباحث حول إعادة فتح الحدود الأردنية السورية.



يُشار إلى أن مركزين حدوديين يربطان الأردن وسوريا هما مركز جابر من الجانب الأردني، ومركز نصيب الحدودي من الجانب السوري، ومركز الرمثا الأردني، والذي يطلق عليه مركز درعا الحدودي من الجانب السوري.



ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن خبراء عسكريين، أن الأردن ينظر بإيجابية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي، في ظل سعي البلدين لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبراء أن المملكة تعول على فتح الحدود مع سوريا، خاصةً معبر نصيب الذي يصفه ممثلو العديد من القطاعات الأردنية بـ "الرئة الشمالية للأردن"، حيث يعد خط الترانزيت الوحيد الذي يربط الأردن بعدة دول عبر الأراضي السورية.

وأُغلق المعبر في أبريل(نيسان) 2015 بعد تدهور الوضع الأمني في المنطقة الحدودية التي يقع ضمنها المعبر.

ويقع معبر نصيب جابر، بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية، في محافظة المفرق، ويعد أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات التي تمر عبره قبل الأزمة السورية في 2011، إلى 7 آلاف شاحنة يومياً.

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