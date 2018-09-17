إنطلاق عملية عسكرية لتعقب مقاتلي داعش بمدينة العظيم

أخبار الآن | ديالى - العراق (متابعات)



أعلن الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب مقاتلي تنظيم داعش في مدينة العظيم بمحافظة ديالي شرقي البلاد.

وذكر إعلام الحشد الشعبي - حسبما أفادت قناة (الإخبارية العراقية) اليوم الاثنين - أن عبوة ناسفة قد انفجرت أمس الأحد أثناء زَرْعِها من قِبل مجموعة من مقاتلي داعش شمال مدينة العظيم، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم واحتراق سياراتهم، حيث بدأت قوات الحشد في عملية تعقب عناصر التنظيم بالمنطقة.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن أمس مقتل وإصابة عدد من مقاتلي داعش بانفجار سيارة كانت تقلهم شمال شرقي ديالي.

اقرا ايضا

قتلى من داعش في تفجير سيارة بالعراق