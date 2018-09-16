سلام تاريخي بين إثيوبيا وإريتريا برعاية سعودية

أخبار الآن | جدة - السعودية - (وكالات)

يستضيف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد في جدة، حفلَ توقيعِ اتفاقِ السلام بين إثيوبيا وإريتريا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسُ مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

يذكر أن إثيوبيا وإريتريا قد أعلنتا منذ شهرين إنهاء حالةِ الحرب، التي استمرت عشرين عاماً بينهما حول مناطق حدودية، وأعادتا فتح الحدود المشتركة بينهما.

السعودية أعلنت على لسان وزير الشؤون الإفريقية السعودي أحمد قطان، عن خطة استراتيجية لتطوير وتوطيد العلاقات بين الرياض وكل الدول الإفريقية دون استثناء.

وكان رئيس دولة اريتريا اسياس افورقي، ورئيس وزراء أثيوبيا، ابي أحمد علي، قد وصلا إلى جدة مساء السبت.

وثمن الجانبان الإريتري والإثيوبي قبيل وصولهما إلى جدة"حكمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ومساهمة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي في رعاية اتفاق السلام، والدفع به ليكون واجهة لعلاقات إيجابية ستعود بالنفع على الطرفين بشكل مباشر، وعلى القرن الإفريقي بشكل عام".



وبيّن وزير الشؤون الإفريقية السعودي في تصريحات صحافية أن المملكة ستحتضن العام القادم 2019، القمة السعودية الإفريقية والقمة العربية الإفريقية وهو ما يؤكد الرغبة القوية للحكومة السعودية في توطيد علاقاتها مع أفريقيا.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، زار الشهر الماضي كلا من إريتريا وإثيوبيا، في إطار الجهود السعودية لتكريس المصالحة بين البلدين.

وأكد الجبير وزير الخارجية السعودي، أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتوطيد العلاقات مع جميع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مشيراً إلى وجود مصالح مشتركة كثيرة تربط السعودية بدول إفريقيا.



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