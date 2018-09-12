قتل 16 من قيادات مليشيا الحوثي في الحديدة اليمنية

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

قتل 16 قياديا بمليشيات الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية، في بيان مقتضب إن" القيادي الحوثي المدعو "أبو تمام"، قتل مع 15 قياديا آخرين، خلال تحرير القوات الشرعية لكيلو 16 في محافظة الحديدة".

وأضاف أن مقتل قيادات المليشيا، جاء وسط انهيارات غير مسبوقة في صفوفها، ولم يتطرق على الفور إلى تفاصيل إضافية حول المعركة.

وفي وقت سابق اليوم، أوضح القيادي في ألوية العمالقة وضاح أبو مهند في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن وحدات من "العمالقة" بمشاركة طلائع المقاومة اليمنية المشتركة وإسناد مقاتلات التحالف العربي، قطعت الخط الرابط بين الحديدة وصنعاء والمديريات الجنوبية، وطوقت منطقة كيلو 16 الإستراتيجية.

وأوضح أن" المعارك تجري لتمشيط بقايا جيوب المليشيا في كيلو 16 الذي يقع على الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء، ويتفرع منه أيضا خط رئيسي نحو تعز وأب وريمة، عقب عملية مباغتة تكللت بالسيطرة على البوابة الرسمية (قوس النصر) لمحافظة الحديدة.

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