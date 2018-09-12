المالكي يؤكد تقدم الجيش اليمني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن التحالف وفر كل التسهيلات لوفد الحوثيين للسفر إلى جنيف.



وأكد أن الجيش الوطني اليمني يواصل تقدمه على مختلف جبهات اليمن.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء بأن التحالف اتخذ كل الإجراءات لتأمين الملاحة البحرية من تهديدات الحوثيين.

وقال المتحدث باسم التحالف بأنه تم اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقت على أهداف مدنية في السعودية، كما عرض المالكي صورا وخرائط تظهر مواقع الصواريخ الباليستية للحوثيين.

وقال المتحدث باسم التحالف إن المدنيون اليمنيون يدفعون حياتهم جراء الألغام التي زرعها الحوثيون التي يواصلون زراعتها بشكل عشوائي في مناطق سيطرتهم.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أعلن السبت رسميا فشل مفاوضات جنيف بسبب عدم حضور وفد الحوثيين، والذين تذرعوا بعدم الحصول على ضمانات كافية وتحديدا لعودتهم إلى صنعاء عقب انتهاء المشاورات. ولم يحدد غريفيث موعدا لعقد اجتماعات أخرى لاحقا بين طرفي النزاع في اليمن.

ونتهت محادثات السلام حول اليمن برعاية الأمم المتحدة السبت قبل أن تبدأ، واعترف مبعوث المنظمة الأممية بأنه لم يكن من الممكن إقناع وفد الحوثيين بالقدوم إلى جنيف.

وصرح مارتن غريفيث أمام صحافيين في جنيف "لم نتمكن من إقناع وفد صنعاء بالقدوم إلى هنا.لم ننجح بذلك بكل بساطة"، مضيفا أنه "لا يزال من المبكر جدا القول متى ستعقد المشاورات المقبلة".

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