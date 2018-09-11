داعش ينصب كميناً لقوات النظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )

في كمين قاتل نصبه مسلحو تنظيم داعش في محافظة السويداء، جنوب شرقي سوريا، قتل 21 عنصرا من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له، في خضم معارك إنهاء وجود التنظيم في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن 21 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتلوا في كمين نصبه تنظيم داعش ليل الاثنين في منطقة تلول الصفا.

وأضاف أن 8 على الأقل من مسلحي التنظيم قتلوا، فضلا عن إصابة العشرات من الطرفين بجراح متفاوتة الخطورة خلال الكمين والاشتباكات اللاحقة.

وتعد هذه المنطقة آخر نقطة يتحصن فيها مسلحون داعش في بادية السويداء قرب الحدود الإدارية مع محافظة دمشق.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى الذين سقطوا في المحافظة خلال الأسابيع السبعة الأخيرة، سواء من التنظيم الإرهابي والنظام أو المدنيين إلى 610 قتيلا.

والمعارك مستمرة بين داعش والنظام السوري والميليشيات الموالية ومن بينها ميليشيات حزب الله اللبناني، في المنطقة، منذ 49 يوما وبصورة متتالية.



من جانبه، أفاد المرصد السوري بارتفاع وتيرة القتال بين الطرفين خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر محاولة قوات النظام والميليشيات التقدم وتضييق الخناق على مسلحي التنظيم، في محاولة لإجباره لاحقا على القبول بشروط الاستسلام.

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