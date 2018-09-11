عاجل

تعيين 41 امرأة في مناصب قيادية برئاسة شؤون الحرمين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عن تعيين 41 امرأة في مناصب قيادية وذلك في خطوة مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الرئاسة في بيانٍ لها اليوم الاثنين أن ذلك يأتي "انطلاقاً من حرص الرئاسة على مواكبة الرؤية المباركة لبلادنا 2030 والعمل على تنفيذها والاستفادة من معطياتها ولأن للمرأة المسلمة رسالة مهمة وركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة".

كما أكدت أنها "تعمل على أن تكون المرأة المسلمة عنصراً بناءً وعاملاً فاعلاً في تطوير الخدمات التي تقدَّم في الحرمين الشريفين وذلك عبر إتاحة مجالات عملية أوسع وفتح آفاق أرحب من شأنها تحقيق التقدم والتطوير والازدهار وفق الضوابط الشرعية التي قامت عليها المملكة".

إقرأ أيضاً:

السعودية تعلن الثلاثاء غرة شهر محرم لسنة 1440 هجرية

#مرأة #السعودية #رئاسة شؤون الحرمين #تعيين

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...