تعيين 41 امرأة في مناصب قيادية برئاسة شؤون الحرمين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عن تعيين 41 امرأة في مناصب قيادية وذلك في خطوة مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الرئاسة في بيانٍ لها اليوم الاثنين أن ذلك يأتي "انطلاقاً من حرص الرئاسة على مواكبة الرؤية المباركة لبلادنا 2030 والعمل على تنفيذها والاستفادة من معطياتها ولأن للمرأة المسلمة رسالة مهمة وركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة".

كما أكدت أنها "تعمل على أن تكون المرأة المسلمة عنصراً بناءً وعاملاً فاعلاً في تطوير الخدمات التي تقدَّم في الحرمين الشريفين وذلك عبر إتاحة مجالات عملية أوسع وفتح آفاق أرحب من شأنها تحقيق التقدم والتطوير والازدهار وفق الضوابط الشرعية التي قامت عليها المملكة".

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