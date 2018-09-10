السعودية تعلن الثلاثاء غرة شهر محرم لسنة 1440 هجرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غدا " الثلاثاء " الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر هو غرة شهر محرم لعام 1440 هجرية، بعد ثبوت رؤية هلال شهر محرم مساء أمس الأحد الـ / 29 / من شهر ذي الحجة لعام 1439 هجرية.

حيث اطلع كلا من الرئيس وأعضاء المحكمة العليا اطلعوا على ما ورد إلى المحكمة العليا من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1440هـ مساء أمس الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1439هـ

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " أن رئيس وأعضاء المحكمة العليا اطلعوا على ما ورد إلى المحكمة العليا من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1440هـ مساء أمس الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1439هـ وبعد الاطلاع والتأمل في جميع ما ورد وجد أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال مساء أمس ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " فإن المحكمة العليا قررت أن اليوم الإثنين الموافق العاشر من سبتمبر 2018 هو المكمل لشهر ذي الحجة وأن غدا " الثلاثاء " هو غرة شهر محرم .



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