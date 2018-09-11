الإنتاج السينمائي.. أهم الأعمال التي تناولت هجمات 11 سبتمبر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

عاشت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم فترة أليمة جدا، عقب سلسلة الهجمات الإرهابية التي نفذنها القاعدة، وضربت برجى التجارة العالمي بمنطقة "مانهاتن"، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" باستخدام طائرات مدنية مختطفة لتنفيذ الهجوم، الذي خلف وراءه عددا ضخما من الأبرياء وصل إلى نحو 2973 ضحية، كسبت خلالها تعاطف العالم بأسره..

وكعادتها حاولت السينما أن تتدخل لتؤدي دورها الطبيعى لرصد وتحليل وتأريخ هذه اللحظات التى لا تنسى، لتقلب السينما المشهد بالكامل رأسًا على عقب، وتحول مشاهد الحزن والانكسار للحظات من الأمل والتحدي، وتحولت قصص الضحايا إلى بطولات حقيقية يتحاكى ويفتخر بها الكثير من ذويهم.. إليك أهم الأعمال التي تناولت الهجمات الإرهابية:

"September 11"

أول الأعمال الدرامية التي صدرت عام 2002 بفرنسا، ودارت أحداثه حول الهجمات الإرهابية على مبنى التجارة العالمي، وحاول أن يتبنى وجهات نظر وردود أفعال من مختلف الأشخاص حول العالم، الفيلم من إنتاج «ستديو كنال» الفرنسية، وشارك فى إخراجه 11 مخرجا قدموا لنا خلال الفيلم 11 قصة مختلفة حول الحادث..

September"

صدر عام 2003 بألمانيا، وحاول أن يرصد تأثير وردود أفعال هجمات 11 سبتمبر على العديد من الدول، وكذلك أثرها فى الاقتصاد العالمي.

Fahrenheit 9/11

فيلم وثائقى للمخرج الأمريكى الشهير مايكل مور، تم إنتاجه عام 2004، وناقش الفيلم ما حدث للولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر. وكيفية زعم أن إدارة بوش استخدمت هذا الحدث المأساوي لدفع جدول أعمالها للحروب غير العادلة فى أفغانستان والعراق إلى الأمام..

United 93

سجل الفيلم الأحداث التى تعرضت لها طائرة يونايتد ٩٣، وهى واحدة من الطائرات التى اختطفت فى 11 سبتمبر 2001، والتى تحطمت بالقرب من شانكسفيل، بنسلفانيا، عندما أحبط الركاب مؤامرة الإرهاب، وصدر فى العام 2006 للمخرج "بول جرينجراس"..

"Remember Me"

صدر الفيلم عام 2010، وتناول الفيلم الحادث فى إطار رومانسى من خلال علاقة عاطفية تنشأ بين شاب وفتاة، بعد تعرض أحد أقاربه للوفاة فى الهجمات الإرهابية..

"Extremely Loud & Incredibly Close"

فيلم للنجم "توم هانكس"، وتدور أحداثه حول مخترع للهواة يبلغ من العمر تسع سنوات، يبحث بمدينة نيويورك عن القفل الذى يطابق مفتاحًا غامضا، خلفه والده، الذي توفى في مركز التجارة العالمى فى 11 سبتمبر 2001.

"World Trade Center"

قدم الممثل العالمي "نيكولاس كيدج"، فيلما عن هجمات الـ 11 من سبتمبر من خلال فيلم «World Trade Center» للمخرج أوليفر ستون، عام 2006، لعب خلاله دور شرطي الإنقاذ جون ماكلولين، الذى تم احتجازه داخل مبنى التجارة العالمى برفقة زميله ويلام جيمينو، ومحاولة فرق الإنقاذ إخراجه من أسفل الحطام بعد التأكد من انه على قيد الحياة.

"The Citizen"

عالج الفنان المصرى خالد النبوي، القصة من منظور مختلف، بفيلم «The Citizen» عام 2012، الذى لعب خلاله دور البطولة المنفردة بفيلم ناطق بالإنكليزية

الفيلم يتناول قصة مواطن عربى يصل إلى الولايات المتحدة قبل يوم واحد من هجمات 11 سبتمبر، ويتناول تلك الأحداث وتداعياتها على معيشة المواطن العربى هناك، من خلال وجهة نظر مغايرة لوجهة النظر الأمريكية التقليدية..

"Zero Dark Thirty"

الفيلم أنتج عام 2012، وتدور أحداثه حول مجموعة مطاردات دامت حوالى عشر سنوات لأخطر رجل فى التاريخ وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بعد هجمات 9/ 11، ومصرعه على يد فريق من القوات الخاصة الأمريكية في 6 مايو 2011 والعمل من إخراج كاثرين بيجلو، ورشح لـ ٥ جوائز أوسكار، حصد منها جائزة المونتاج الصوتي..

مصدر الصورة ( موقع imdb)

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