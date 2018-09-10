قتيلان في هجوم انتحاري في طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



شنّ انتحاريون يرجح أنهم من تنظيم داعش هجوما على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل شخصين وسقوط 10 جرح آخرين، وفق ما ذكر مسؤولين.

وصرح مسؤول في الشركة أن المسلحين كانوا مقنعين وتبادلوا اطلاق النار مع الحراس وهاجموا مقر الشركة في العاصمة طرابلس.

وتحدث شهود ايضا عن سماع انفجار وأصوات اطلاق نار قبل أن تطوق القوات الأمنية المقر بسرعة مع وصول سيارات الاطفاء والاسعاف الى المكان.

وتمكنت القوات الأمنية من اجلاء الشركة التي تضررت نوافذها في الطوابق العليا جراء الانفجار.



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