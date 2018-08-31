تفشي موجة ثالثة من الكوليرا في اليمن بعد تزايد المصابين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

كشفت الأمم المتحدة عن أن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشي الكوليرا.

وأشارت إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة ، مضيفة أن الأمطار الحالية في اليمن تزيد من مخاطر حدوث الموجة الثالثة ..

موجة ثالثة من وباء الكوليرا تضرب اليمن .. تحذيرات كانت قد أطلقتها منظمة الصحة العالمية ، قبل أسابيع جاءت لتؤكدها أرقام شرتها الأمم المتحدة حيث أشارت إلى ازدياد أعداد حالات الكوليرا في الشهرين الماضيين ، تم الإبلاغ عن أكثر من مليون ومئة ألف حالة مشتبه بإصابتها بالوباء و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض في اليمن.

وبين مطلع العام الحالي ومنتصف أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 ألف حالة رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 إلا أن تزايد الحالات في الأسابيع الأخيرة يدعو إلى التفكير في احتمال تفشي الموجة الثالثة من الوباء.

وشهد اليمن موجتين من وباء الكوليرا، الأولى استمرت منذ أواخر أيلول/سبتمبر 2016، وحتى شباط/فبراير 2017، أما الثانية فبدأت أواخر نيسان/أبريل 2017 واستمرت حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وقد تسبب المرض حينها في قرابة المليون إصابة، وأكثر من 2000 وفاة، في تفش وصف بأنه الأكبر في العصر الحديث.

لكن المؤشرات والأرقام المتزايدة التي رصدت مؤخرا خاصة في محافظة الحديدة وقرب العاصمة صنعاء ، تشير إلى أن اليمن على أعتاب تفش جديد قد يزيد خلاله معدل الوفيات، بسبب انتشار سوء التغذية وتردي الأوضاع الإنسانية.

وقد سجلت معظم الحالات في الحديدة التي تشهد قتالا شرسا، ألحق دمارا كبيرا بالبنى التحتية وتسبب مؤخرا في مقتل عشرات المدنيين جراء قصف على مستشفى بالمنطقة.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي وصل متوسط معدل الوفيات بالكوليرا في اليمن إلى 27 شخصا يوميا حسب منظمة الصحة العالمية.

فيما حذرت اليونيسيف من أن اليمن يواجه نقصا حادا في مياه الشرب التي ترتبط ارتباطا مباشرا بظهور حالات الكوليرا والإسهال المائي الحاد.

وقالت المنظمة إن استمرار هجمات الحوثيين على البنى التحتية يعيق بشكل كبير الجهود المبذولة لمنع تفشي الكوليرا في اليمن.

وحسب تقديرات المنظمة الدولية فإن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، بينهم ثمانية ملايين ونصف المليون مهددون بالمجاعة، واصفة الوضع في اليمن بأنه واحد من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

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