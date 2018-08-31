إرتفاع عدد المصابين بالكوليرا في الجزائر الى 74 شخصاً

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

سجلت السلطات الصحية في الجزائر إرتفاعا جديدا في عدد المصابين بداء الكوليرا إلى 74 حالة في 6 مناطق منذ ظهور الوباء بداية شهر آب/أغسطس الجاري. و أشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان للوزارة أنه في العاصمة تم تسجيل 15 حالة كلها بمناطق قريبة من البليدة , مضيفاً أن 132 مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم من مرض الكوليرا.

و بحسب تصريح سابق لمدير مستشفى بوفاريك رضا دغبوش فقد بات الداء محصورا في ولاية البليدة الواقعة على بعد 50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، التي بلغ عدد الإصابات المؤكدة فيها 39 حالة.

و نفس عدد الحالات (15) تم تسجيلها من ولاية تيبازة (70 كلم غرب الجزائر)، حيث ردمت السلطات منبع ماء أثبتت التحاليل أنه ملوث ببكتيريا الكوليرا. كما تم تسجيل بقية الحالات في البويرة (100 كلم جنوب شرق الجزائر) بثلاثة حالات، والمدية (90 كلم جنوب غرب) بحالة واحد وكذلك عين الدفلى الواقعة على بعد 145 كلم جنوب غرب العاصمة.

و أكدت وزارة الصحة الجزائرية أن مصابي المدية وعين الدفلى غنتقلت إليهم العدوى خلال زيارتهم للبليدة. يشار الى أن الكوليرا عبارة عن عدوى معوية حادة تنجم عن تناول طعام أو مياه ملوثة تسبب الإسهال والقيء، ويمكن أن تؤدي إلى الجفاف الشديد والموت في غياب العلاج الفوري.

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