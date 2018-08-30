قبل "كارثة إدلب".. روسيا تبحث مع المعارضة "تسوية سلمية"

أخبار الآن| روسيا - (وسائل إعلام)

قالت وزارةُ الخارجية الروسية، إن نائبَ الوزير، ميخائيل بوغدانوف، بحثَ خياراتِ التسوية السلمية في سوريا مع نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية. وذكرت الوزارة الروسية في بيان، أنها أكدت ضرورة الحوار بين النظام السوري والمعارضةِ "البناءة". يأتي هذا تزامناً مع تحذيرِ الأمين العام للأمم المتحدة من "كارثةٍ تلوح في إدلب".

من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من النظام السوري، الأربعاء، أن قوات النظام تستعد لهجوم على مراحل في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غربي البلاد، وهي آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة. وقالت روسيا، الداعم الرئيسي من خارج المنطقة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، إنه يجب "تصفية المسلحين" هناك ووصفهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنهم "خراج متقيح". إلا أن تركيا المتاخمة لإدلب حذرت مراراً من شنِّ مثل هذا الهجوم.

مصدر الصورة: Getty - TASS

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