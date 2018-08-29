غوتيريس: أي إستخدام لسلاح كيميائي في إدلب مرفوض تماما

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن أي إستخدام لأسلحة كيميائية في سوريا مرفوض تماما , وقال إن هناك خطراً متنامياً لتسجيل كارثة إنسانية في حال حدوث عملية عسكرية واسعة في إدلب.



و دعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه النظام السوري وجميع الأطراف بإلحاح الى ضبط النفس والتركيز على حماية المدنيين وتكثيف جهودها لايجاد حل سلمي للوضع في إدلب.

ويأتي هذا الموقف بعد تحذير مماثل وجهته واشنطن ولندن وباريس في 21 آب/اغسطس.

ودعا غوتيريس الدول الضامنة لاتفاق آستانا وهي روسيا وتركيا وايران وجميع الأطراف الأخرى إلى "إتخاذ كل التدابير الضرورية لانقاذ أرواح المدنيين والسماح بحرية التحرك وحماية البنى التحتية المدنية وبينها المنشآت الطبية والمدرسية".

وتقول الدول الغربية إن نحو ثلاثة ملايين شخص مهددون في محافظة إدلب المحاذية لتركيا والتي تشكل آخر معقل للفصائل السورية المعارضة.

ونقل دبلوماسيون غربيون أن دول الغرب سلمت مجلس الامن أسماء القادة السوريين والكتائب التابعة لهم ممن يشاركون في التحضيرات للهجوم على إدلب , ويمكن أن يحمل هؤلاء المسؤولية في حال شن هجمات على المدنيين.

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