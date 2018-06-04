بدء إصدار رخص قيادة للنساء بالسعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية ( وكالات )



بدأت الإدارة العامة للمرور في السعودية استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة والخاصة بالنساء برخص سعودية وذلك استعدادا للموعد المحدد والخاص بالسماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو،

وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية ، حيث تسلمت أول مجموعة من النساء رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة هذا الشهر.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من الدول المعترف برخص قيادتها، رخصة سعودية على الفور.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" "بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة" في 24 يونيو الحالي.

وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية"، وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء الاثنين رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.



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