العاهل الاردني يستدعي رئيس الوزراء هاني الملقى للمثول أمامه

أخبار الآن| عمان - الأردن - (وكالات)

استدعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء هاني الملقي للاجتماع به اليوم الإثنين، تزامناً مع تواصل الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي، ضد إقرار الحكومة تعديلات قانونية من شأنها رفع الضرائب، أواخر الشهر الماضي، بحسب وسائل اعلام اردنية .

وجاء ذلك وسط تحركات من جهات برلمانية لسحب مشروع القانون، من على أجندة البرلمان، والتراجع عن الزيادة الضريبية، وإجراء حوار مجتمعي بشأنه.

وعاد الملك عبدالله الثاني إلى الأردن مساء السبت بعد زيارة خارجية ترأس فور عودته اجتماعا لمجلس السياسات الوطني أبدى خلاله غضبه الشديد من قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بعد اضراب احتجاجا على مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.

ولم تستبعد وسائل الاعلام اتخاذ الملك قرارات حاسمة قد تكون بتغيير حكومي خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصاً مع استمرار الدعوات لاحتجاجات مع المواطنين.

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