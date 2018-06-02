إستمرار الإحتجاجات على الضريبة في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتهى إجتماع ٌ بين ممثلي النقابات المهنية الأردنية ورئيس ِ الوزراء هاني المُلقي حولَ مشروع قانون ضريبة الدخل من دون التوصل الى اتفاق، على ما ذكر نقابيون. لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن المُلقي أكد عقبَ الاجتماع أن جولات التفاوض مع النقابات ستستمرُ بجولاتٍ قادمة الى أن تنعقدَ الدورة ُ الاستثنائية لمجلس النواب, مضيفا أن الحوار في بدايته، وسيستمر حتى الوصول الى تفاهمات.

و كانت الاحتجاجات تواصلت في عمان وعدد من المدن الاردنية ليل الجمعة السبت على قانون ضريبة الدخل وإجراءات رفع الأسعار.

وعقد اجتماع عصرا استمر نحو ساعتين في مقر البرلمان بين رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء هاني الملقي دون التوصل الى نتيجة.

وتابع الطراونة "أؤكد للجميع أن إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اكثر من اجراء في القوانين المعروضة عليه".

وشهدت مدن السلط (33 كلم شمال غرب عمان) واربد (90 كلم شمال عمان) وجرش ( 50 كلم شمال عمان) والزرقاء (23 كلم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب) احتجاجات إستمرت حتى ساعات الفجر.

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