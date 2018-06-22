داعش على وشك الانهيار في بادية السويداء

أخبار الآن | السويداء - سوريا (صحف)

هاجمت قوات النظام السوري، أمس الخميس، تنظيم داعش الإرهابي، في جبهة البادية السورية، من جهة شرق محافظة السويداء التي يحتلها التنظيم، واستطاعت السيطرة على عدد من البلدات والقرى. وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام المُهاجمة، وكذلك في صفوف التنظيم.

وكان مسلحو التنظيم احتلوا عدّة مناطق في بادية شرق السويداء، بعدما أبرموا هدنة مع النظام السوري في جنوب دمشق، حيث تم نقلهم بالحافلات نحو بادية السويداء، ثم عاود النظام السوري امس الهجوم عليهم، ونقلت وسائل اعلام عن مصادر "إن قوات النظام المدعومة بمليشيات موالية لإيران، سيطرت، على قرى وبلدات تل قبر صياح، تل الضحايا، تل درباس، تل الضباب، تل لثوي، تل الخيل، تل أم الجنبريس، تل الضرس، تل علي، خربة الهبارية، وخربة حاوي حسين".

وتقع هذه المناطق في الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة السويداء، المتّصلة بالبادية السورية، وذكرت مواقع إخبارية موالية للنظام أن "العملية العسكرية بدأت على ثلاثة محاور، بدءاً من تل عرعر، وتل أبو لايح، وصولاً إلى أطراف شطايب سليمان بريف السويداء الشرقي".

وكان مسلحون من تنظيم داعش المتواجدين في حيي "مخيم اليرموك" و"الحجر الأسود"، جنوب دمشق، قد أبرموا اتفاقاً مع قوات النظام السوري ينص على تأمين خروجهم من جنوب العاصمة نحو بادية السويداء، حيث تمركزوا منذ نيسان/ إبريل الفائت في تلك المنطقة..



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