مقتل 12 شخصاً بقصف للتحالف شرق سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( وكالات )

قتل 12 شخصاً على الأقل في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف قرية يسيطر عليها تنظيم داعش في شرق سوريا ويسيطر تنظيم داعش في شرق سوريا على عدد من القرى في ريف الحسكة الجنوبي وجيب آخر في محافظة دير الزور المحاذية.

وأورد المرصد السوري السبت، أن "12 شخصاً على الأقل من عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال قتلوا في قصف جوي وصاروخي للتحالف الدولي استهدف قرية هداج في ريف الحسكة الجنوبي".

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي معارك ضد تنظيم داعش لطرده من آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن "قوات سوريا الديمقراطية وسعت قبل يومين محور عمليتها العسكرية في شرق سوريا لتشمل ريف الحسكة الجنوبي أيضاً".

ويستهدف التحالف الدولي مناطق سيطرة الجهاديين تمهيداً لتقدم قوات سوريا الديمقراطية.

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