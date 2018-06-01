قوات إيرانية تنسحب من جنوب سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت مصادرُ مطلعة، أن القواتِ الإيرانية وميليشياتِ حزب الله اللبناني بدأتْ الانسحابَ من مناطق تمركزها جنوبي سوريا.

وأضافت المصادر أنه لم يبقَ سوى جزءٍ بسيط من القوات، ومن المتوقع اكتمالُ انسحابِها خلال الأيام المقبلة.

ويأتي انسحابُ إيران تمهيدًا لصفقةٍ روسية قد تفضي إلى السماح لقوات النظام بالسيطرة على الحدود الجنوبية مقابل إبعاد إيران.

يشهد الجنوب السوري هذه الأيام أحداثاً متسارعة واستعدادات كبيرة لمعركة ستكون حاسمة ومصيرية على ما يبدو، بين النظام وحلفائه من جهة، وفصائل معارضة من جهة أخرى، وقد بدأ الطرفان حرباً إعلامية ونفسية وحشدوا تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.

وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شهدت جبهات حيط وسحم الجولان وجلين، في القطاع الغربي من ريف درعا، تبادلا لإطلاق النار بين فصائل المعارضة وفصيل جيش خالد بن الوليد الموالي لداعش، وسط قصف من الأخير على بلدة حيط.

وأفاد نشطاء في درعا بإلقاء فصائل المعارضة منشورات على المدينة، تدعو إلى الثورة ضد النظام السوري.

وتأتي هذه المنشورات من المعارضة، ردا على منشورات مماثلة ألقاها النظام السوري في درعا، طالبت الأهالي بعدم التعاون مع المسلحين و مغادرة المنطقة.

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