قرقاش: الهدف من عملية الحديدة هو الوصول إلى حل سياسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت دولة الإمارات، الإثنين 18 حزيران/يونيو، استمرار عملية الحديدة لحين الانسحاب غير المشروط للمتمردين الحوثيين من المدينة.



وخلال مؤتمر صحفي بشأن عملية تحرير ميناء الحديدة والجسر الإغاثي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الهدف الأساسي من العملية هو الوصول إلى حل سياسي بين جميع الأطراف.



وأضاف قرقاش، “إن الحديدة تمثل منفذا أساسيا في إيصال الأسلحة والأموال الإيرانية إلى ما يصل إلى 3000 مقاتل حوثي في المدينة، لذلك هذه العملية تعتبر هامة بالنسبة للحكومة الشرعية في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية”.

وأكد الوزير الإماراتي على التفوق العددي لقوات التحالف العربي في مواجهة ميليشيا الحوثي.

وتابع قرقاش، موضحا أن بلاده لا تزال تأمل أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن من إقناع الحوثيين المتحالفين مع إيران بالانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية.

وأضاف أن الإمارات لا تزال تعتمد على محاولة الأمم المتحدة حل الأمر بشكل مفاجيء، محذرا الحوثيين من أن أيامهم في الحديدة باتت معدودة.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث يوم السبت إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في الوقت الذي يحارب فيه التحالف بقيادة السعودية لتحرير مدينة الحديدة.

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