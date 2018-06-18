الامارات تمنح رعايا الدول التي تعاني حروباً عام إقامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الإثنين قراراً يمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن القرار يأتي تضامنا من الدولة مع شعوب هذه الدول ودعما لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.

وينص القرار على "السماح لرعايا الدول التي تعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم، في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام الجاري، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة".

كما ينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 اغسطس ولغاية 31 اكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.

و أضافت "وام": "يأتي القرار الجديد في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة كحاضنة لشعوب العالم، ووطن ثان لكافة الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم".

وتابع: "كانت الدولة ولا تزال تؤكد حرصها الدائم على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في العالم، وذلك انطلاقا من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها خاصة في محيطها العربي والخليجي، في دعم ومساعدة الأشقاء والمحتاجين من مختلف الشعوب.

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