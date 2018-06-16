بعد الخسائر الكارثية الحوثيون ينهبون حجة

أخبار الآن | دبي- الأإمارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)



تدور اشتباكات عنيفة جنوبي مطار الحديدة، حيث أصبحت القوات المشتركة على بعد أمتار من برج المطار، ما يجعل سقوطه في قبضة القوات المشتركة مسألة وقت فحسب

في آخر التطورات الميدانية في معركة تحرير الحديدة سيطرت قوات الشرعية اليمنية ناريا على مطار الحديدة، غرب اليمن، وعمدت إلى قطع كافة طرق الإمداد عن ميليشيات الحوثي التي باتت محاصرة. فيما تدور معارك شرسة على أسوار مطار الحديدة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية لقوات الشرعية شوهدت في محيط مطار الحديدة.

و أوقعت غارات للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، السبت، خسائر فادحة في صفوف مسلحي ميليشيات الحوثي قرب مطار الحديدة، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 31 مسلحا من الميليشيات .

كما تمكنت القوات اليمنية المشتركة، وبإسناد ومشاركة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من السيطرة، يوم السبت، على الجهتين الجنوبية والغربية من مطار الحديدة الاستراتيجي الذي تتحصن فيه ميليشيات الحوثي.

واقتحمت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، في وقت سابق، السبت، مناطق في مطار الحديدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي ضمن عملية عسكرية لتحرير المدينة الاستراتيجية ومرافقها الهامة.

وتدور اشتباكات عنيفة جنوبي مطار الحديدة، حيث أصبحت القوات المشتركة على بعد أمتار من برج المطار، ما يجعل سقوطه في قبضة القوات المشتركة مسألة وقت فحسب،

وتسعى القوات المشتركة وبإسناد كبير من التحالف العربي إلى تحرير المطار ومن ثم الاتجاه شرقا نحو منطقة كيلو 16، وبالتالي الاتجاه نحو ميناء الحديدة، فيما تقوم بالتوسع أيضا غرب المطار باتجاه شارع الخمسين.

وشنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الأولى من فجر السبت غارات عنيفة على تعزيزات للحوثيين بجوار المطار.

وارتفعت خسائر الميليشيات الحوثية منذ انطلاق عملية تحرير الحديدة، إلى نحو 390 قتيلا و600 جريح، جراء المواجهات مع القوات المشتركة والغارات المكثفة لمقاتلات التحالف وطيران الأباتشي، وفق مصادر عسكرية وطبية.

و في دلالة على انهيار ميليشيات الحوثي قامت الميليشيات بتنفيذ عمليات نهب وسطو مسلح للمحال التجارية في محافظة حجة لتمويل مسلحيهم.

وفرضت الميليشيات على أصحاب المحال التجارية دفع مبالغ مالية باهظة بقوة السلاح لتمويل قافلة دعم المقاتلين الحوثيين في جبهات المحافظة.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أغلقت 3 مراكز تجارية بعد رفض أصحابها دفع المبالغ المالية للمتمردين.

وفي تطور آخر، حولت ميليشيات الحوثي السجن المركزي بالحديدة إلى ثكنة عسكرية بعد نقل السجناء من عدة مناطق إليه.

وقالت مصادر حقوقية إن السجن يأوي أكثر من 1500 سجين، من بينهم سياسيون ومعارضون بدون تهم، وقد نقل بعضهم من حنيش وبيت الفقيه والضحى وغيرها.

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