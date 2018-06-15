التحالف بصدد السيطرة على مطار الحديدة باليمن..

أخبار الآن| عدن- اليمن (رويترز) -

تقترب قوات من التحالف الذي تقوده السعودية فيما يبدو من دخول مطار الحديدة في اليمن اليوم الجمعة فيما استعد التحالف الذي تقوده السعودية للسيطرة على المدينة في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام. ونسبت مصادر اعلامية إلى مسؤولين عسكريين يمنيين القول إن قوات التحالف بقيادة قوات إماراتية تقدمت لتصبح على بعد أمتار من المطار.

كما قصفت طائرات حربية الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بصنعاء لمنع وصول تعزيزات للحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم المناطق المأهولة في اليمن، وتكافح الأمم المتحدة، التي تقول إن الحرب خلفت أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، لمنع توقف العمليات في ميناء الحديدة وهو شريان الحياة الرئيسي للبلد الذي يواجه 8.4 مليون من سكانه المجاعة. وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة إن خمس سفن تجارية تفرغ حمولتها في الميناء.

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان ”أدعو كل أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واتخاذ خطوات عملية لاحترام القانون الإنساني الدولي“، ومن شأن السيطرة على الحديدة ترجيح كفة التحالف العربي في الحرب التي لم يحقق أي طرف فيها تقدما يذكر منذ تدخل التحالف في 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

وهرب الكثير من السكان من المدينة، وتقول الأمم المتحدة إن 22 مليون يمني يحتاجون مساعدة إنسانية كما أن عدد المعرضين لخطر المجاعة قد يرتفع بأكثر من المثلين إلى 18 مليونا بحلول نهاية العام إذا لم تتحسن الأوضاع..

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