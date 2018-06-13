مقتل طفل بانفجار قنبلة خلفتها الغارات بريف إدلب الجنوبي

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (وكالات)

قتل طفل امس الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق للطائرات الحربية على بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي,وقالت مصادر اعلامية أن قنبلة عنقودية من مخلفات قصف الطيران انفجرت في المزارع المحيطة ببلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، مما تسبب بقتل طفل كان بالقرب من الموقع.

وتكررت حالاتُ انفجار قنابل وصواريخ من مخلفات قصف قوات النظام في مناطق متفرقة من ريف إدلب، وقضى وجُـرح نتيجتها العشرات من المدنين وفي اغلب الاحيان يكون الضحايا من الاطفال.

واختلفت حالات الاصابة بمخلفات الحرب أو القنابل الغير منفجرة، فمنهم من جعلها باب رزق له وبات يجمعها ويفككها ويستخرج منها مواد ال "TNT" المتفجرة الشديدة الخطورة ليعاود بيعها لاشخاص تقوم بإعادة تصنيعها من جديد ليستخدمونها بمعاركهم على نظام الاسد وحلفائه.

ويطلق على القنابل العنقودية الغير منفجرة "بذور الشيطان" وتتسبب بمقتل المدنيين رغم وقف قصف النظام وروسيا مؤخرا على المناطق المحررة بالقنابل العنقودية.

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