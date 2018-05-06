"مئوية زايد" إحتفاء بزايد الإنسان والتغريدات تشيد بإنجازاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار "عام زايد"؛ ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة على ميلاده..

يتجلى دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، بجانب إنجازاته المحلية والعالمية المشهود لها.. وجاء الإعلان تزامنا مع ذكرى يوم جلوس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في 6 من أغسطس/ آب 1966 عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي وفق صحيفة الاتحاد..

"مئوية زايد".. تعتبر مناسبة ليس فقط لإستحضار ماض مجيد، بل هي مناسبة للاحتفال بقائد فريد جدا، وغرس يضرب بجذوره في عمق التاريخ، ونموذج ملهم يحتذى به كل من يسعى للتطوير ومواكبة التغيير والارتقاء بالحضارة الإنسانية بالعزم والحكمة والقيم السمحاء، إنه احتفال بزايد الإنسان.. وهو ما احتفى به المغردون العرب على "تويتر".. وأهم التغريدات التي جاءت بهذه المناسبة كانت للشيخ "محمد بن راشد"..

كما تلتها تغريدات أخرى تشيد بدور الشيخ زايد المؤسس وبحكمته المعروفة وكرمه:









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