عام زايد.. رسالة عطاء إماراتية إلى العالم في 2018

أخبار الآن | دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة ( بلال الفارس )



دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مع انطلاق السنة الجديدة، العام الذي اختارت أن تضعه تحت اسم "عام زايد" .. في هذه المناسبة قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن تسميه هذا العام بعام زايد جاء من باب الوفاء والعرفان لمؤسس الدولة، واستمرارا لما دأبت عليه دولة الإمارات من مد يدها إلى كل محتاج في شتى أنحاء الارض.



باسم زايد .. يتوشح أعلى برج في العالم كما توشحت به آلاف المبادرات الانسانية التي انطلقت من الامارات لتسبر العالم بحثا عن أزمات وجدت في اسم زايد الحل .. تعنون دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد احتفاء بمئوية ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الدور المفصلي في تأسيس الدولة على شكلها الاتحادي الحالي، ووضعها على سكّة التطوّر الشامل.



"عام زايد" سيشهد سلسلة من الفعاليات والمبادرات الإنسانية المحلية والعالمية التي تخلّد ذكرى الرجل وتبرز مآثره، وخصوصا منزعه الاجتماعي والإنساني الذي بات توجّها راسخا لدولة الإمارات.



فالشيخ زايد أرسى نهج العطاء الإنساني لدولة الإمارات وواصلت الدولة نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها وتبرهن لغة الأرقام على الدور الإنساني الإماراتي منذ عام 1971 حتى عام 2015، حيث قدمت دولة الإمارات أكثر من 174 مليار درهم توزعت على 178 دولة استفادت من مشروعات الجهات المانحة الإماراتية وبرامجها بدعم واهتمام من الحكومة لتحوز الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في حجم المساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية.

"مبادرة زايد العطاء" التي تدير سلسلة من المبادرات الإنسانية تمتد إلى خارج حدود الدولة أصدرت تقريرا بمناسبة انطلاق "عام زايد" ورد فيه "أن العمل الإنساني في الإمارات أصبح أسلوب حياة ويمثل قيمة إنسانية نبيلة وسلوكا حضاريا تؤمن به القيادة والشعب وتتناقله الأجيال".

كما تعهّدت المبادرة بالاستمرار في تنفيذ مهامها ومشاريعها الإنسانية داخل الإمارات وخارجها للتخفيف من معاناة الفقراء وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

اليد البيضاء ... أصرت أن تبقى ممدودة حتى في أحلك الظروف وفي مواجهة الإرهاب .. تستذكر دولة الإمارات في هذه الايام حادثة مفجعة في مقر والي قندها استشهد على إثرها سفير الإمارات في افغانستان جمعة الكعبي مع خمسة مسؤولين إماراتيين كانوا يشرفون على إيصال مساعدات إلى المدينة.

الإمارات تودع عام الخير إلى عام مؤسس دولة الخير... وبنفس روح الخير.

إقرأ أيضاً

حاكم إمارة دبي يصادق على موازنة قياسية في عام 2018

دبي تستقبل 2018 باحتفالية مبهرة ومحطمة للأرقام القياسية