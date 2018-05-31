البرلمان يمهل لجنة الإنتخابات 48 ساعة للتجاوب مع قراره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

كان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته ليوم الإثنين الماضي على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10%، وإلغاء نتائج إنتخابات الخارج.

وقال مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو إن "النصاب القانوني للجلسة كان كاملا ولدينا تواقيع كاملة للحاضرين بالجلسة، كما إننا سبق وأن حشدنا لحضور ما يقرب من 195 نائبا"، داعيا من يشكك بالنصاب الى الطعن لدى المحكمة الإتحادية".

و أضاف أوغلو أن "ما نستغرب له أن يشكك المتضرر من قرار معين بنصاب الحاضرين , مشيراً الى الى "اننا سنرسل الكتاب المتضمن القرار البرلماني وننتظر رد المفوضية خلال 48 ساعة وفي حال عدم ردها او إمتناعها عن التنفيذ فسنعمل على القراءة الاولى والثانية للقرار بصيغة مقترح قانون خاص بجلسة مفتوحة ثم نعمل على تحشيد النواب من جديد للتصويت عليه كقانون وحينها يصبح ملزم التنفيذ للمفوضية".

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