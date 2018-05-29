ماكرون يجتمع مع الأطراف الرئيسيين في النزاع الليبي

أخبار الآن| باريس- فرنسا (أ ف ب)



بدأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اجتماعا الثلاثاء في الاليزيه مع الاطراف الاربعة الرئيسيين في النزاع الليبي على أمل تنظيم انتخابات واخراج البلاد من الازمة بعد سبع سنوات على سقوط معمر القذافي، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.



وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من قبل الامم المتحدة فايز السراج والمشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس خالد المشري.

وينضم اليهما هذه المرة رئيس البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق (شرق) ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس خالد المشري.وصرح ماكرون عند استقباله السراج ان الوضع في ليبيا يفرض اتخاذ "قرارات" من اجل "المصالحة" بين اطرف النزاع، مشددا على "الرغبة في المصالحة مع ترك القرار للشعوب ذات السيادة".



وتأمل الرئاسة الفرنسية التي تقوم بمساع كبيرة من أجل التوصل الى حل للازمة منذ انتخاب ماكرون في ايار/مايو 2017، في توقيع الاطراف الاربعة على اتفاق سياسي من اجل تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية "بحلول نهاية العام".

وتنص خارطة الطريق المطروحة على توحيد قوات الأمن التي تضم حاليا مجموعة كبيرة من الفصائل المسلحة، وتوحيد المؤسسات لقيام برلمان واحد وبنك مركزي واحد، وسيشارك أيضا في المؤتمر رؤساء تشاد إدريس ديبي ونيجيريا محمدو يوسفو وتونس الباجي قائد السبسي والكونغو دينيس ساسو نغيسو ممثل الاتحاد الإفريقي لليبيا، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى. ويأمل ماكرون الذي جعل ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية، في تجسيد الدفع الذي تحقق في اجتماع لا سيل سان كلو.



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