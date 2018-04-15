ماكرون: عملية سوريا مشروعة وفي اطار المجتمع الدولي

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن عملية سوريا مشروعة وجاءت في إطار معايير المجتمع الدولي.

وقال إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو شريك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأكد ماكرون ان "فرنسا لم تعلن الحرب على النظام السوري".

وأوضح ماكرون أنه أقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقصر الضربات على مواقع النظام السوري.

وحول عزم الإدارة الأمريكية الانسحاب من سوريا، أعلن أنه أقنع الرئيس الأمريكي بضرورة البقاء هناك.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حملة قصف على أهداف عسكرية سورية في وقت مبكر من السبت ردا على هجوم للنظام بالأسلحة الكيمياوية بالقرب من دمشق قبل أسبوع.

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