ماكرون: الوضع في ليبيا يتطلب قرارات لمصالحة أطراف الازمة

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوضع في ليبيا يتطلب اتخاذ قرارات لمصالحة أطراف الأزمة التي يمر بها هذا البلد، وذلك خلال استقباله رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج قبيل انطلاق مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي تشارك فيه 20 دولة و4 منظمات لاسيما مصر و الجامعة العربية، وأبدى ماكرون رغبته في تحقيق المصالحة وأن يتاح للشعوب ممارسة حقها السيادي في التعبير عّن نفسها، مشيدا بالدور والمسئوليات الحاسمة التي اضطلع بها السراج في كل مرحلة.

وفي سياق متصل، أعربت الرئاسة الفرنسية عن أملها أن تتفق الأطراف الليبية المشاركة في المؤتمر على سيناريو لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة، مؤكدة دعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

ويشارك في المؤتمر الذي يهدف بالأساس إلى وضع خارطة طريق مشتركة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام كل من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي و رئيس حكومة الوفاق فايز السراج و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.



ويرأس وفد مصر في المؤتمر مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس ابراهيم محلب و يرافقه نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدي لوزا بينما يمثل الجامعة العربية الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط، كما يحضر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو الذي يرأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى عن ليبيا بالإضافة إلى رئيسي النيجر محمدو إيسوفو وتشاد ادريس ديبي، ورئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى..

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