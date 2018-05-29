قرقاش: "الإمارات تعمل مع المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا"

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة - (متابعات)

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا، وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال قرقاش ان العمل جار مع المجتمع الدولي للخروج برؤية موحدة نحو الاستقرار في هذا الجزء من الوطن العربي...مؤكدا في هذا الصدد، أن مؤتمر باريس خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"..

وعقد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اجتماعا، الثلاثاء، في الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي قبل افتتاح مؤتمر دولي على أمل تنظيم انتخابات وإخراج ليبيا من الأزمة بعد 7 سنوات على سقوط نظام معمر القذافي، وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في استقبال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الذي يتخذ طبرق (شرق) مقرا له، عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس خالد المشري.



وصرح ماكرون، قبل اللقاء، بأن الوضع في ليبيا يفرض اتخاذ "قرارات" من أجل "المصالحة" بين أطرف النزاع، مشددا على "الرغبة في المصالحة مع ترك القرار للشعوب ذات السيادة"، وقال ماكرون متوجها إلى السراج: "دوركم والمسؤوليات التي اضطلعتم بها في كل مرحلة كانت حاسمة"..

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