انطلاق ملتقى الامارات تطوق التطرف في ابوظبي

أخبار الآن | أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة (ماجد التلمساني)



انطلقت، الإثنين، فعاليات ملتقى "الإمارات تطوّق التطرف" الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية.

ويأتي الملتقى تحت شعار "بوعي الشباب نُطوِّق التطرف"، تأكيدا على الدور المهم الذي تلعبه فئة الشباب في محاربة التطرف والعنف

أقامت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم الاثنين 12 رمضان بفندق سانت ريجس في أبوظبي ، ملتقى " الإمارات تطوِّق التطرف " دعت إليه نخبة من العلماء والمفكرين بتخصصاتهم المتنوعة من عدد دول العالم العربي استهدفت بمحاوره فئة الشباب من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا الفكرية التي تنتشر في محيطهم وتتعلق باهتماماتهم وتصحح المفاهيم والتصورات المغلوطة لديهم تلك التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطابهم والتغرير بهم وتنفيذ أجندتها في المجتمعات المستقرة

و أكد المتحدثون إن تحصين التعليم من اختطاف الجماعات المتطرفة واجب وفرض، يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا الوطنية القائمة على مبدإ التسامح واحترام الآخر وقبوله، والتكامل المعرفي البناء مع مختلف الديانات والشعوب، وإن تطويق خطاب التطرف والكراهية لا يتم إلا من خلال مناهج تعليمية نقية، وبيئة دراسية متسامحة، وشراكات استراتيجية شاملة بين المؤسسة التعليمية والجهات الفاعلة الأخرى من أجل التكامل والتحصين.

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