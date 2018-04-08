ولي العهد السعودي يصل فرنسا قادما من الولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واس - رويترز)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أفاد بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية.



وجاء في البيان أن ولي العهد السعودي سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعددا من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك.

من جانبه قال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية وفق ما أوردت وكالة رويترز الأحد إن فرنسا والسعودية اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة.

وقال المسؤول "بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)" مشيرا إلى المؤسسة التي تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.

وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن الصادرات "ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين. شركة (أو.دي.ايه.اس) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة".

وتعد فرنسا ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة.

وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا.

وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.

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