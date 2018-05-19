من هو نعيم قاسم المدرج بقوائم الإرهاب؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)

فـَرضت السعودية وشركاؤها بمركز استهداف تمويل الإرهاب عقوبات على عشر قيادات من ميليشيات حزب الله ، منهم 5 أعضاء تابعين لـمجلس شورى الحزب، على قائمة الإرهاب.

من ابرز هذه الاسماء كان الامين العام للحزب حسن نصر الله ونعيم قاسم نائب عضو مجلس الشورى الذي قضى أكثر من 30 عاما في الحزب ودَعم الإرهاب في الداخل اللبناني.

فمن يكون نعيم قاسم ؟



هو نائب أمين عام حزب الله في لبنان... ولد في إحدى قرى النبطية عام 1953 وبدأ نشاطه في السبعينات من القرن الماضي فانضم إلى اتحاد الطلبة المسلمين واللجان الإسلامية التي كانت الفرع اللبناني لحزب الدعوة.



عمل قاسم مع موسى الصدر في بداية تأسيس حركة المحرومين واسهم في تأسيس مليشيا حزب الله عام 1982 م، وهو نائب للأمين العام منذ عام 1991 لخمس دورات متتالية، ومسؤولٌ عن متابعة العمل النيابي .



يُعد نعيم.... القاسم المشترِّك في أسماء شورى الحزب وهي القيادة العليا وصاحبة القرار الأول والأخير فيه، وهو لم يَغب عن أي منها منذ بدء تطبيق نظام الانتخاب في الحزب في عام 1991 .



كذلك يعد المسؤول عن العمل النيابي والوزاري في الحزب، وهو من يتولى المفاوضات والنقاشات بشأن تشكيل اللوائح.



كان الرجل الخفي وصاحب الأدوار المهمة في الانتخابات اللبنانية بعد أن أدار التحالفات الخاصة بحزب الله في الانتخابات.



لطالما حظي نعيم قاسم بدعم مباشر من المرشد الاعلى في الجمهورية الإيرانية .





العقوبات التي تم فرضها على نعيم قاسم تأتي للتأكيد على ان الجناح السياسي في حزبِ الله تحت المجهر و ليس فقط الجناح العسكري وخصوصا ان نعيم قاسم هو من تولى الحملة الإنتخابية للحزب مؤخرا وتعاطى بالشق السياسي.



بعض الشخصيات من حزب الله قاموا بنقل اموالهم الى الخارج خوفا من المساءلة من قِبل ايران وخوفا من المحاسبة في ظل الحديث عن اختلاسات الامين العام لحزب الله .



بالتالي الحديث عن ايجاد وتسليم حسن نصرالله منصبَ المستشار وتسليم نعيم قاسم منصب الامين العام لحزب الله .



تدور حاليا في الكواليس كثير من الاحاديث حول ان حسن نصرالله مشغول جدا بسلامته الشخصية وبالتالي لا يستطيع ان يدير شؤون حزب الله بالكامل.



فهل لهذه الاسباب وُجهت العقوبات ضد نعيم قاسم في ضربة استباقية؟

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