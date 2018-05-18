قطار الحرمين يبدأ رحلاته في سبتمبر المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



يبدأ خط قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة والمدينة المنورة العمل في سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما ذكر اتحاد "كونسورسيوم إسباني" الذي يتولى تنفيذ المشروع.

وكان من المقرر أن يتم افتتاح الخط الذي يربط بين مكة والمدينة المنورة أواخر 2016، وتجاوزت تكلفة المشروع 210 ملايين يورو، وافقت السعودية على تسديدها.

وسيفتتح الخط في الموعد المحدد بـ4 رحلات قطارات أسبوعيا، على أن تتحول الرحلات إلى يومية في سبتمبر/أيلول 2019.

وكانت السعودية منحت عام 2011 اتحادا يضم 12 شركة إسبانية وشركتين سعوديتين عقدا بقيمة 6,7 مليار يورو "7,1 مليار دولار" لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تحسين المواصلات بين مكة والمدينة إبان موسم الحج.

وينص العقد على بناء سكك حديدية بطول 444 كم تربط مكة بالمدينة، وتسيير 25 قطاراً وصيانتها على مدى 12 عاماً.

وسيكون الخط قادرا على نقل 166 ألف راكب يوميا، إلا أن المشروع واجه الكثير من العوائق التي زادت من كلفته، ما أدى إلى نشوء خلافات بين أعضاء "الكونسورسيوم" حول الجهة المسؤولة وتحمل التكاليف الإضافية.

وذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإسبانيا الشهر الماضي، لعبت دورا أساسيا في تذليل الخلافات بشأن تأخر التسليم.



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