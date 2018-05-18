أول رسالة من المرور السعودي للنساء قبل رفع حظر القيادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في أول رسالة للسيدات بشأن قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية، دعت إدارة المرور كافة المواطنات والمقيمات إلى استبدال رخصهن التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية.

وفي تغريدة على تويتر، طلبت الإدارة من السيدات تسجيل طلبهن عبر الموقع الإلكتروني، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا العام الماضي برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات فى المملكة بدءا من 24 يونيو/ حزيران المقبل بعد الاستعداد للتغيير الجديد الذى ستشهده شوارع المملكة.

ندعو كافة المواطنات والمقيمات بالمملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية للمبادرة بتسجيل طلباتهن عبر الموقع ( https://t.co/KQbQ9Cxhvt) واختيار موعد لاستكمال إجراءات إستبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1439/9/5 هـ pic.twitter.com/3UssDmpOKX — #المرور_السعودي (@eMoroor) May 17, 2018

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