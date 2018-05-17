إعادة فتح طريق دمشق وحمص بعد إغلاق دام 5 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن في دمشق عن افتتاح الطريق الدولي السريع بين مدينتي دمشق وحمص، ليكون متاحا للاستخدام العام بعد أعوام الحرب ومن ثم الصيانة وإعادة البناء ، وكان الطريق السريع الذي يربط المدينتين خارج الخدمة منذ عام 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار التي عاشتها البلاد، والمواجهات بين الجيش السوري والجماعات المتشددة، التي كان قناصوها يستهدفون المركبات ومستخدمي هذا الطريق، وفقا لما ذكرته الوكالة السورية للأنباء ، وقد تعرض الطريق لأضرار جسيمة استدعت عمليات الصيانة وإعادة البناء ، ويربط هذا الطريق العاصمة السورية بمناطق وسط وشمال البلاد، ويعتبر واحدا من أهم الطرقات الحيوية في سوريا..



وخلال وجود المسلحين في الغوطة الشرقية، التي تطل على الطريق بين عامي 2012 و 2018، اعتاد المسافرون على اتخاذ طريق أطول عبر منطقة التل بريف دمشق الشمالي، لكنه لم يكن طريقًا سريعًا رسميًا للسفر بسبب تعرض الطريق الدولي لقناص من قبل المسلحين وكان يسمى فيما مضى بـ” طريق الموت” ، وبعد انسحابهم الكامل من الغوطة الشرقية، التي انتهت في أبريل الماضي، بدأت أعمال إعادة التأهيل على الطريق قبل أن تصبح جاهزة وأعلن عن فتحها للمسافرين اعتبارا من اليوم ،كما تم إعادة تأهيل الطريق بين المحافظات المركزية في حمص وحماة أثناء دخول الجيش السوري إلى الريف الجنوبي من محافظة حماة بعد الانسحاب الأخير للمتمردين إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في شمال سوريا.

واستخدم الطريق الدولي لربط دمشق بمحافظة حمص وحماه وحلب في شمال سوريا ، وبعد الإنجازات الأخيرة التي قام بها الجيش السوري في إجلاء المسلحين من الغوطة الشرقية والريف الشمالي من حمص والريف الجنوبي من حماة، سيكون المسافرون إلى حلب قادرين على السفر بسهولة أكبر ولكن عليهم أن يتحولوا إلى طريق فرعي بين حماة وحلب، كما يمر الطريق الأصلي عبر ريف محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، التي ما تزال تحت سيطرة المسلحين.

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