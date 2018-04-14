الضربة على سوريا انطلقت وانفجارات ضخمة في دمشق

... ترامب: ضربة عسكرية مشتركة جارية الآن في سوريا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بضرب أهداف في سوريا، وذلك بعد أسبوع من المشاورات المكثفة.

... ماذا فعل ترامب في 72 ساعة من حكم أمريكا؟ لم يكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يمضي 72 ساعة في البيت الأبيض، حتى شرع في اتخاذ عدد من القرارات التي كان قد وعد ببعضها

... قصص إنسانية مؤلمة.. من قلب حادث الطائرة الجزائرية المنكوبة 257 شخصا اجتمعوا معا في طريق بلا عودة في أحد مطارات الجزائر للتوجه إلى مدينة تندوف، لا أحد من ركاب الطائرة العسكرية كان يتوقع أنها رحلته الأخيرة

... واشنطن تدرس توجيه ضربة لثمانية أهداف للنظام السوري حددت الولايات المتحدة ثمانية أهداف محتملة لضرباتها المتوقعة ضد النظام السوري الذي شن هجوما كيميائيا على دوما..