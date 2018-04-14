الضربة على سوريا انطلقت وانفجارات ضخمة في دمشق
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
- - النظام السوري يعتبر أن العدوان الثلاثي "انتهاك فاضح" و"مآله الفشل"
- السفير الروسي في واشنطن: حذرنا من أن الضربات سيكون لها عواقب
- السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تتحمل مسؤولية الضربات
- اعلام النظام السوري: استهداف مستودعات للجيش في حمص
- شهود من دمشق: موجة ثالثة من الصواريخ تسقط على مناطق في العاصمة السورية
- ناشطون: استهداف مقرات تابعة لميليشيات حزب الله في القصير بريف حمص
- البنتاغون:استهدفنا المنشآت الخاصة بسلاح الأسد الكيمياوي
- مصادر أمريكية: استهداف مقرات الحرس الجمهوري في حلب
- البيت الأبيض أبلغ قادة الكونغرس قبل تنفيذ الهجمات
- تيريزا ماي: الضربات ستكون محدودة وموجهة
- النظام السوري يعلن أن دفاعاته تتصدى للضربات
- مؤتمر صحفي للبنتاغون بعد قليل لعرض سير العمليات
- الضربات استهدفت حي برزة وجمريا ومطار المزة العسكري ومصياف في دمشق
- إصابة مركز البحوث العلمية في دمشق بالغارات
- انباء عن وقوي انفجارات في مقر الحرس الجمهوري السوري قرب دمشق
- ماكرون: لا يمكن التساهل في استخدام الأسلحة الكيماوية
- مصادر أمريكية: استهداف وحدات لإنتاج مواد كيماوية
- مسؤولون أميركيون: الضربات تنفذ في سوريا تطال أهدافا عدة وتستخدم قنابل مختلفة
- ضربات صاروخية تستهدف معهد البحوث العلمية في برزة
- اعلام النظام السوري: "أمريكا تشن هجوما بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا على سوريا".
- ناشطون في دمشق يتحدثون عن انفجارات وأعمدة دخان
- سكان المناطق اللبنانية الحدودية مع سوريا يستطيعون سماع دوي الانفجارات من الداخل السوري
- انباء عن وقوع انفجارات في مقر الحرس الجمهوري السوري قرب دمشق
- ترامب: هناك عملية عسكرية جارية الآن في سوريا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا
- ترامب: نحن نتحرك مع بريطانيا وفرنسا