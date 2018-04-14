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الضربة على سوريا انطلقت وانفجارات ضخمة في دمشق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

 

- - النظام السوري يعتبر أن العدوان الثلاثي "انتهاك فاضح" و"مآله الفشل"

- السفير الروسي في واشنطن: حذرنا من أن الضربات سيكون لها عواقب

- السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تتحمل مسؤولية الضربات

- اعلام النظام السوري: استهداف مستودعات للجيش في حمص

- شهود من دمشق: موجة ثالثة من الصواريخ تسقط على مناطق في العاصمة السورية

- ناشطون: استهداف مقرات تابعة لميليشيات حزب الله في القصير بريف حمص

- البنتاغون:استهدفنا المنشآت الخاصة بسلاح الأسد الكيمياوي

- مصادر أمريكية: استهداف مقرات الحرس الجمهوري في حلب

- البيت الأبيض أبلغ قادة الكونغرس قبل تنفيذ الهجمات

- تيريزا ماي: الضربات ستكون محدودة وموجهة

- النظام السوري يعلن أن دفاعاته تتصدى للضربات

- مؤتمر صحفي للبنتاغون بعد قليل لعرض سير العمليات

- الضربات استهدفت حي برزة وجمريا ومطار المزة العسكري ومصياف في دمشق

-   إصابة مركز البحوث العلمية في دمشق بالغارات

- انباء عن وقوي انفجارات في مقر الحرس الجمهوري السوري قرب دمشق 

- ماكرون: لا يمكن التساهل في استخدام الأسلحة الكيماوية

- مصادر أمريكية: استهداف وحدات لإنتاج مواد كيماوية

- مسؤولون أميركيون: الضربات تنفذ في سوريا تطال أهدافا عدة وتستخدم قنابل مختلفة

- ضربات صاروخية تستهدف معهد البحوث العلمية في برزة

- اعلام النظام السوري: "أمريكا تشن هجوما بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا على سوريا".

- ناشطون في دمشق يتحدثون عن انفجارات وأعمدة دخان


- سكان المناطق اللبنانية الحدودية مع سوريا يستطيعون سماع دوي الانفجارات من الداخل السوري

- انباء عن وقوع انفجارات في مقر الحرس الجمهوري السوري قرب دمشق

- ترامب: هناك عملية عسكرية جارية الآن في سوريا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا

- ترامب: نحن نتحرك مع بريطانيا وفرنسا

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