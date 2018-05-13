عشرات القتلى من قوات النظام بهجمات داعش جنوب دمشق

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (المرصد السوري)



قتل 86 مقاتلاً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها خلال أسبوع واحد شهد على هجمات مضادة لتنظيم داعش في جنوب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بان الاشتباكات تتواصل وبرغم قوتها النارية لم تتمكن قوات النظام من تحقيق أي تقدم مهم على الأرض منذ أسبوع، مشيراً إلى أن مقاتلي داعش لجأوا إلى أنفاق وأقبية تحت الأرض يشنون منها هجماتهم المضادة.

ويشن النظام السوري منذ 19 أبريل (نيسان) عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في جنوب العاصمة، وتحديداً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة.

ومنذ أسبوع، يشن التنظيم المتطرف هجمات مضادة ضد مواقع قوات النظام ما منعها من تحقيق أي تقدم مهم. وأسفرت المعارك العنيفة منذ ذلك الحين، وفق المرصد، عن مقتل 86 مقاتلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و57 عنصراً من «داعش».

وبلغت بذلك حصيلة الحملة العسكرية «203 مقاتلين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 159 داعشيا».

وتواصل قوات النظام اليوم استهداف مواقع التنظيم بالغارات والسلاح المدفعي.

ولا يزال «داعش» يسيطر على نحو 80 في المائة من مخيم اليرموك و40 في المائة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن.

ويُعد اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، وكان يعيش فيه قبل الحرب 160 ألف شخص بينهم سوريون. وأجبرت الحرب السورية التي وصلت منذ العام 2012 إلى اليرموك سكان المخيم الذي تعرض للحصار والدمار على المنفى مجدداً.

اقرا ايضا