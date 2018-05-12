قتل 27 بينهم 11 إيرانياً بغارات إسرائيلية في سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( وكالات )

قتل 11 إيرانيا على الأقل بين قتلى القصف والغارات الإسرائيلية فجر اليوم في سوريا، وفقَ حصيلةٍ جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد ارتفاعَ الخسائر البشرية إلى 27 على الأقل، هم 6 من قوات النظام، و11 من العناصر الإيرانيين، و10 آخرين القسمُ الأكبر منهم من جنسياتٍ غير سورية ، ,واستهدفت الغارات عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا، ردا على إطلاق القوات الإيرانية، حوالى 20 صاروخا ضد مواقعه في هضبة الجولان السورية .

وعملية "قصر من ورق"، التي شاركت فيها 28 طائرة من طراز F-15 و F-16، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، هي الأبرز لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا منذ عام 1973.



واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية الأراضي السورية بالصواريخ في وقت مبكر للمرة الثانية والدفاعات الجوية تتصدى لها بحسب وكالة سانا.



وجاءت تصريحات فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس فلاديمير بوتن، الذي يشرف على المساعدات العسكرية الروسية للدول الأخرى، عقب زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو لموسكو هذا الأسبوع، والذي يبدو أنه مارس ضغوطا كبيرة على بوتن كي لا يمد دمشق بالصواريخ.



وكانت روسيا أشارت، الشهر الماضي، إلى أنها ستزود الرئيس السوري بشار الأسد بالصواريخ، رغم اعتراضات إسرائيل، وذلك بعد ضربات عسكرية غربية على سوريا.

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