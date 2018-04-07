واشنطن تفرض عقوبات على 24 روسيا بينهم مسؤولون

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت، عقوبات على 24 روسياً، بينَهم مسؤولون في الحكومة ورجالُ أعمال ٍ بارزون فضلا عن 14 جماعة، بسبب ما وصفته بأنه سلسلة ٌ من الأنشطة الخبيثة من جانبِ موسكو لتخريبِ ديمقراطياتِ غربية.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان، "تنخرط الحكومة الروسية في مجموعة من الأنشطة الخبيثة في أنحاء العالم، من بينها الاستمرار في احتلال القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا وتزويد نظام الأسد بالمعدات والسلاح في وقت يقصف فيه مدنييه ومحاولة تخريب ديمقراطيات غربية وكذلك ممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة".

وتشهد العلاقات الأميركية الروسية تدهورا حادا على خلفية ملفات عدة، أبرزها سلخ موسكو لمنطقة القرم التابعة لأوكرانيا، ودعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وتقارير عن تدخلها في الانتخابات الرئاسية، واتهامها بتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت أن على بريطانيا ان تسحب أكثر من خمسين من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا، وذلك في اطار التوتر المتصاعد على خلفية تسميم عميل مزدوج سابق في بريطانيا.

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لوكالة فرانس برس إن "روسيا اقترحت المساواة. لدى الجانب البريطاني أكثر من خمسين شخصا". وكانت موسكو امهلت الجمعة لندن شهرا لخفض عدد افراد موظفيها الدبلوماسيين في روسيا ليتساوى مع عدد الموظفين الدبلوماسيين الروس في بريطانيا.

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