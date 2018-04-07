التحالف يعترض صاروخا باليستيا أطلق من صعدة باتجاه نجران

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

دمرت قواتُ الدفاعِ الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقهُ الحوثيونَ نحوَ مدينةِ نجران من داخلِ الأراضي اليمنية، وقال الناطقُ باسمِ تحالفِ دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إن هذا العملَ العدائي يثبتُ استمرارَ تورطِ النظامِ الإيراني في دعمِ المتمردين. بقدرات نوعية في تحد واضح للقرارات الدولية مضيفا، أن ما تقومُ بهِ مليشياتُ الحوثي يعدُ تطوراً خطيراً في حربِ المنظماتِ الإرهابية، ومن يقف خلفهم من الدولِ الراعيةِ للإرهاب كإيران.

أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن اعتراض قوات الدفاع الجوي للتحالف صاروخاً باليستياً من داخل الأراضي اليمنية (صعدة) باتجاه أراضي المملكة، وأفاد العقيد المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل المليشيات الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم تدمير الصاروخ بدون وقوع إصابات من الشظايا المتناثرة".

وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني"، وشدد على أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران"..

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