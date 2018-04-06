"بلاك بانثر" أول فيلم يعرض في صالات السينما السعودية..

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

اختير فيلم Black Panther أو النمر الأسود، ليكون أول فيلم تفتتح به صالات السينما في السعودية يوم 18 أبريل/نيسان الجاري، وسيعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 مقعداً في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وسيرافق العرض الأول احتفالية خاصة تنظمها الشركة المشغلة.

أكمل ولي العهد محمد بن سلمان، ما خطط له بزيارته لوس أنجلوس ولقاءاته التي حرص فيها على تسريع عجلة التغييرات الإيجابية التي كان باشرها منذ توليه المنصب أو حتى قبل ذلك. فزيارته لمعقل السينما العالمية لم تكن من باب التعرف والتعارف، بل لتنفيذ تلك التغييرات المطلوبة، ووضعها على الطريق الصحيحة والسريعة.

وبالاستناد إلى مصادر هوليوودية مطلعة، فإن اختيار شركة AMC لتكون الشريك الفعلي في إطار افتتاح صالات السينما في المملكة، وتوليها قيادة هذا القطاع منح عاصمة السينما العالمية فرصة كبيرة لزيادة مدخولها كما لتلبية حاجات المملكة من الصالات والأفلام وأدوات الترفيه المختلفة في الوقت ذاته.

وكانت المشاورات الأولى سبقت اللقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي والمدير العام لشركة AMC الأميركي أدام آرون ببضعة أشهر عندما وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017؛ بهدف البحث في كيفية قيام تعاون فعلي بين المملكة وأكبر شركة صالات سينمائية في العالم.

- الأكبر والأكثر خبرة

الأرقام المطمئنة للجهتين كانت موضع طرح: المملكة العربية السعودية هي سوق نابضة تنطلق من قوقعتها السابقة؛ فعدد السكان يتجاوز الـ32 مليون شخص، من بينهم نسبة كبيرة من الشباب الذين سيشكلون النسبة الأعلى من مشتري التذاكر. هذا ما يعني أن عدد التذاكر المتوقع بينها في العام الواحد سيتجاوز 80 مليون تذكرة. فإذا كان سعر التذكرة الواحدة 10 دولارات (كما هو متوقع) فإن الناتج، في مرحلة لا تتجاوز خمس سنوات، سيبلغ 800 مليون دولار. هذا ليس فقط أعلى رقم تحققه دولة عربية في هذا القطاع، بل أحد أعلى الإيرادات حول العالم.

AMC تنوي افتتاح ما يقارب من 350 صالة عرض سينمائي خلال الأعوام القليلة المقبلة، وكل دار منها ستتألف من ثماني إلى عشر (وربما أكثر) شاشات؛ ما يتيح لهذا الرقم المرتفع أن يتحقق براحة. إذا أضفنا إلى ذلك قيام مستثمرين آخرين بالتقدم لبناء صالاتهم أيضاً، فإن الناتج حركة سينمائية غير قابلة للمقارنة.

AMC ليست أكبر مؤسسة صالات سينما في العالم، بل من أقدمها، إن لم يكن أقدمها فعلاً، فقد أنشئت سنة 1920 قبل سنوات كثيرة من قيام شركات أخرى مثل «سينيمارك» و«ريغال». ونموها لم يتوقف، خصوصاً في العامين الأخيرين؛ فهي ابتاعت سنة 2016 شركات مماثلة لها مثل Odeon وUCI وCarmike، وبذلك ضمت إليها 2200 شاشة في 244 صالة في أوروبا وحدها. هذا بالإضافة إلى 8200 شاشة موزعة في 661 صالة في الولايات المتحدة الأميركية.

تستنفذ هذه الصالات طاقات كبيرة. المسألة ليست مجرد مبان وعقارات، بل الأهم منها ما يدخل في هذا الإطار من تجهيزات حديثة. والمملكة تصيب هنا أعلى النقاط؛ فكونها جديدة على ساحة العروض السينمائية (والترفيهية عموماً) سيمكنها من اقتناص أفضل التجهيزات وأحدثها. بذلك هي تقتنص من أعلى ثمار الشجرة التي يبلغ عمرها الآن أكثر من 120 سنة.

كذلك، يحط القرار الرشيد بتحديث أوجه الحياة اليومية للمواطن السعودي والمقيم في المملكة في وقت لم يعد من الممكن فيه تجاهل وجود أفلام بات من الأهمية بمكان كبير أن تُـشاهد على الشاشات الكبيرة. لا يمكن، في هذا المجال، مشاهدة أفلام هوليوود خصوصاً (لكن أفلام السينما العالمية بأسرها على نحو عام) على شاشات المنازل والإنترنت. ليس فقط لأن ربع المتعة هو ما يصل للمشاهد في هذه الحالة، بل لأن الاندماج في العمل السينمائي المعروض لا يمكن أن يكون واحداً على الإطلاق.

- محارب ذكي

الفيلم المختار لكي يكون الفيلم الأول الذي سيفتتح صالات المملكة في الثامن عشر من هذا الشهر، إنتاج ملائم جداً للمناسبة، وعلى أكثر من صعيد. إنه Black Panther الذي يعد، وقد تناولناه سابقاً، أنجح أفلام العام الذي ما زلنا في بدايته.

آخر حصيلة مالية حققها هذا الفيلم حول العالم فاضت على المليار ببضعة ملايين. تحديداً، وحتى الساعة، مليار و280 مليون دولار، وهو ما زال نشطاً، بعد أكثر من شهر على بدء عروضه، في عواصم أوروبية وآسيوية على حد سواء. وهو ليس نتاجاً تجارياً ناجحاً فقط، بل ألهب حماس النقاد الدوليين كونه عملاً جيداً وجديداً من صنفه.

«بلاك بانثر» مأخوذ عن شخصية كوميكس أميركية أوجدتها دار النشر المتخصصة «مارفل» سنة 1966. هذا كان الظهور الأول لشخصية ذلك البطل الأفريقي ذي القدرات الخارقة. ليس من قبيل الصدفة أنها السنوات التي كان السود الأميركيون يعيشون حالة غليان كبير نتيجة الوضع العنصري الذي كان سائداً حينها. كما ليس من قبيل الصدفة أن الستينات كانت العقد الذي بدأت به حركات التحرر الأفريقية.

الفيلم ذاته ينطلق من هذا المحور السياسي ليتحدث عن رغبة الملك الأفريقي بلاك بانثر تجنيب تحويل بلده واكاندا إلى شريك في الحروب الدائرة، وذلك بإبقاء الطاقة الهولوغرافيكية في البلاد في خدمة التطور الصناعي والتكنولوجي، في حين كانت باقي دول القارة واقعة تحت «القمع الاستعماري»، حسب وصف الفيلم.

«بلاك بانثر» في صلبه، ليس شخصية سوبرمانية فقط، بل لها مزايا غير متوفرة عند «السوبرهيروز» الآخرين. مثلاً لديه مستوى ذكاء بدرجة عبقري، ومهارات قتال يدوية وقدرات على تحدي قوانين الجاذبية وتطويع الزمن للانتقال بسرعة غير محسوبة بين المواقع حسبما يشاء.

ولعل رسالة الفيلم لا تكتمل، حسب المواصفات السابقة، من دون الإشارة إلى أنه لا يحارب في هذا الفيلم وحده، بل إن معاونيه الأساسيين في صراعاته هم من المحاربات الأفريقيات الإناث. هذا ما يدلف بالفيلم إلى حيث تتوقع المملكة تحقيق المعاملة المتساوية ما بين الذكور والإناث في مجتمع جديد يقبل على تحقيق وثبة كبرى بحلول 2030 كما خطط لها ولي العهد، حاشداً الأولويات كلها في سبيل هذه الغاية.

- الحدث الأهم

إلى حين قريب تم وصف قرار المملكة العربية السعودية بفتح أبوابها لصالات السينما والسماح بعرض الأفلام في قاعات حديثة ورحبة بعد 35 سنة على توقف أي نوع من العروض العامّـة هو حدث السنة لعام 2017.

لكن على عكس كثير من الأحداث، فإن ذلك الحدث ليس من النوع الذي يقع ثم يتوقف. ذلك لأن تخصيص ولي العهد محمد بن سلمان، الوقت وجزءاً كبيراً من غرض الجولة الأميركية التي قام بها لهوليوود هو بحد ذاته لا يقل أهمية عن الحدث السابق. ليس فقط لأن هوليوود عاصمة العالم السينمائية، بل لأن الأمير الشاب يقرن الطموح بالفعل أيضاً متوّجاً الزيارة بعدد من الاتفاقيات التي تكشف عن درايته وإدراكه أن السينما وحقول الترفيه الأخرى سبيلاً مهماً لحركة التطوير التي بدأت لكي تستمر.

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