تصفيات تطال مسؤولين ومسلحين في إدلب وريفها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشار ناشطون إعلاميون الى أن محافظة إدلب شهدت بعد يومين من الاتفاق الذي جرى بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا لإيقاف الاقتتال بين الفصيلين، شهدت تصفياتٍ لمسؤولينَ ومسلحين في الفصائل المسلحة.

وقال الناشطون إن اتهاماتٍ متبادلة ً تجري بين الفصائل المسلحة في إدلب على خلفية عمليات الاغتيال تلك، مضيفين أنَّ حالة ً من السخط الشعبي والنقمة على الفصائل ظهرت على خلفية الاغتيالات والوضع الأمني المتردي في المنطقة.

وأعلنت تنسيقيات المسلحين، عن مقتل أحد المسؤولين في هيئة تحرير الشام المدعو أبو الورد كفر بطيخ، مع مرافقه، وأحد مسؤولي جيش الأحرار المدعو أبو سليم بنش، و3 مسلَّحين من هيئة تحرير الشام من جنسيات أجنبية، و3 مسلَّحين من كتائب حمزة بن عبد المطلب جبهة تحرير سوريا ومسلح تركستاني الجنسية وأحد مسلحي فيلق الشام وإصابة اثنين آخرين، كما أصيب أحد الناشطين الإعلامين التابعين للمجموعات المسلحة المدعو مصطفى الحاج علي، وأحد مسلَّحي جيش الأحرار، على يد مجهولين، في أرياف مدينة إدلب.

وقُتل مسلحٌ وأُصيب آخر، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، قرب بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي.

كما جرت عدَّة محاولات تصفية لمسؤولين ومسلحين في صفوف الفصائل بنيران مجهولين، حيث أطلق مسلَّحون مجهولون النار على منزلي المسؤولَين، في جبهة تحرير سوريا المدعوين أنور أبو محمد وأحمد الأبرش في قرية زردنا في ريف إدلب الشمالي الشرقي، واطلقوا مجهولون النار على منزل أحد مسؤولي جبهة تحرير سوريا المدعو عمر الفارس، في قرية التح في ريف إدلب الجنوبي، وعلى مسؤول المكتب الإعلامي لجيش العزة، المدعو جميل علم دار في مدينة خان شيخون، وعلى مسؤول جيش حلب الشهباء الجيش الحر، في قرية السحارة في ريف حلب الغربي.

وذكرت التنسيقيات أنَّ أشخاصاً قُتلوا في حرب التصفيات بين الفصائل، لم يحدد إذا ما كانوا مسلحين أم مدنيين، حيث قُتل شخصان في مدينة خان شيخون، وقُتل صيدلي داخل صيدليته، وشخص في قرية جوباس، وشخص قرب قرية عين السودة شمال شرق جسر الشغور، وشخص في شارع الثلاثين في إدلب، وشخص في مدينة سرمدا، فيما أصيب شخصان في مدينة سرمين.

في سياق متصل ألقى مسلحون مجهولون عبوة ناسفة على مقر كتيبة بنش التابعة لجبهة تحرير سوريا في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

وكان كل من فصيلي هيئة تحرير الشام من جهة، وجبهة تحرير الشام من جهةٍ ثانية، اتفقا مساء أمس الأول، على وقف الاقتتال الدائر بينهما بريف حلب الغربي وريف إدلب، وذلك عقب اجتماعٍ عقد بين مسؤولي الطرفين في مدينة إدلب وقَّعهُ المسؤول العام للجبهة المدعو حسن صوفان، والمسؤول العام في الهيئة" المدعو أبو محمد الجولاني.

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