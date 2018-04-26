وصول المشير خليفة حفتر إلى بنغازي بعد رحلة علاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني في ليبيا وصول المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إلى بنغازي قادما من مطار القاهرة بعد رحلة علاجية في العاصمة الفرنسية باريس استمرت لنحو أسبوعين.

وأوضحت وسائل إعلام ليبية، أن حفتر سيتوجه إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة, وإنه سيلقي خطابا إلى الشعب الليبي، بعد الانتهاء من مراسم استقباله.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد المسماري أنه تم إطلاق المدافع في مدينة بنغازي احتفالا بعودة حفتر، الذي سيشارك في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة، وهي الحملة العسكرية التي بدأها في 2014 لطرد داعش من بنغازي.

وكانت مصادر ليبية قد ذكرت أن حفتر كان في باريس في جولة خارجية قبل نحو أسبوعين، وقال متحدث باسمه إنه تلقى العلاج هناك بعدما شعر بالإعياء.

وفي 19 أبريل الماضي، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، عن تواصله بشكل مباشر مع حفتر حول التطورات السياسية في ليبيا.

وأكد لو دريان، أمام لجنة برلمانية في باريس، أن ما يشاع حول الحالة الصحية لحفتر غير صحيح وهو يتمتع بصحة جيدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

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