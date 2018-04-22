جماعة إرهابية تهاجم خط أنابيب لشركة الواحة للنفط في ليبيا

أخبار الآن| بنغازي - ليبيا - (رويترز)

قامت جماعة ارهابية بمهاجمة خط انابيب نفطي تابع لشركة الواحة للنفط الليبية بحسب ما صرح به مصدر مسؤول في شركة الواحة لرويترز.

وأضاف المصدر أن حريقا اندلع لكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الإنتاج قد تأثر.

وكان الخط تعرض لهجوم في ديسمبر كانون الأول. وقُدر حجم خسائر الإنتاج وقتها بما يتراوح بين 70 ألف و100 ألف برميل يوميا.

هذا وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن ثلاث غارات استهدفت تجمعات ومقرات لتنظيم القاعدة اوما يعرف "بسرايا الدفاع عن بنغازي" بمنطقة السدادة جنوب شرقي بني الوليد.

وأشار المسماري، إلى مسؤولية تلك المجموعات المسلحة عن عدد من الهجمات في الآونة الأخيرة من بينها محاولة اغتيال قائد أركان الجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري قبل أيام في بنغازي.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شنت غارة في مارس الماضي، استهدفت موقعا للمتشددين جنوبي ليبيا، مما أسفر عن مقتل القيادي في القاعدة موسى أبو داود.

ونفذت القوات الأمريكية الغارة قرب مدينة أوباري جنوبي ليبيا وقتلت "إرهابيين"، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس.

وذكرت مصادر أن من بين الإرهابيين القتلى، قيادي بارز في القاعدة.

والغارات الجوية الأجنبية على الجنوب الليبي ليست جديدة، إذ أعلن البنتاغون عن غارة مماثلة في جنوب الجفرة خلال الشهر الجاري، استهدفت موقعا لداعش.

كما شن "الأفريكوم" غارات مماثلة سابقة.

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