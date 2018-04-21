الخارجية الليبية تعلن إعادة تونس فتح قنصليتها في طرابلس

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت الخارجية الليبية إن تونس أعادت فتح قنصليتها في طرابلس لتكون بذلك أحدث بعثة دبلوماسية تعود إلى العاصمة , مؤكدة أن القنصلية التونسية إستأنفت العمل بعد محادثات بين البلدين.

من جهته أكد دبلوماسي تونسي صحة الأنباء التي تحدثت عن عودة قنصلية بلاده للعمل في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت الحكومة التونسية أوقفت عمل بعثتها في طرابلس عام 2015 بعد أن تعرض عشرة من العاملين فيها للخطف على يد جماعات مسلحة.

وعلى مدى الأسابيع الماضية أرسلت سفارات غربية دبلوماسييها للإقامة في طرابلس لفترات أطول مع تحسن الوضع الأمني لكن قليلا منهم يقيم بصفة دائمة.

ومن بين السفارات التي تعمل في طرابلس سفارتا إيطاليا وتركيا فضلا عن بعثة الأمم المتحدة.

وأغلقت معظم السفارات في طرابلس أبوابها عام 2014 الماضي بعد إندلاع إشتباكات عنيفة بين الفصائل المتناحرة لكن بعضها عاد للعمل عند تولي حكومة مدعومة من الأمم المتحدة السلطة في عام 2016.

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