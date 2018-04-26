ترامب: هناك 4 مواعيد للقاء كيم و 5 أماكن محتملة لعقده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحدثَ الرئيسُ الاميركي دونالد ترامب عن ثلاثةِ أو أربعةِ مواعيد ممكنة للقائِهِ الزعيمَ الكوري الشمالي كيم جونغ أون المرتقب خلال الاسابيع المقبلة, لافتا الى أن هناك خمسة َ أماكن للقاء قيدَ الدراسة.

وقال ترامب في تصريحاتٍ لوسائل ِ إعلام أمريكية أن هناك َ قراراً على واشنطن إتخاذُهُ لعقد اللقاء بكيم جونغ أون.

وتأتي تصريحات ترامب عشية قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان عند الخط العسكري الفاصل في شبه الجزيرة الكورية.

كما من المقرر أن يعبر كيم الخط الفاصل بين البلدين سيرا ليصبح أول زعيم كوري شمالي يطأ أرض الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية قبل 65 عاماً.

و ستركز القمة على نزع السلاح النووي والتوصل إلى سلام دائم بين الكوريتين و تتضمن ذهاب الزعيمين سيرا على الأقدام باتجاه بيت السلام وهو مبنى من الزجاج والإسمنت يقع في الجهة الجنوبية من قرية بانمونجوم الحدودية في

المنطقة المنزوعة السلاح والتي تم فيها توقيع الهدنة , بالاضافة الى قيامهما بزرع شجرة صنوبر عند خط ترسيم الحدود تعبيراً عن السلام المقبل.

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